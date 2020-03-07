Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Иркутской области

В Иркутской области в районе посёлка Куйтун произошло столкновение легкового автомобиля "Лада-Гранта" с грузовиком КамАЗ, два пассажира легковушки и водитель погибли на месте. Об этом сообщает портал Irkutskmedia.

— Известно, что легковушка следовала со стороны Иркутска по направлению Братска. В салоне находились 56-летний владелец автомобиля и женщины 26 и 27 лет, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в момент столкновения грузовик разворачивался на трассе. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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