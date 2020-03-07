Синоптики обещают москвичам облачную погоду и потепление до плюс десяти градусов

В канун самого красивого праздника весны, Международного женского дня, погода в российской столице подарит жителям и гостям города потепление до +10°, однако небо будет затянуто тучами, а местами и вовсе возможны дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В Москве температура воздуха днём поднимется до +8°...+10°, в Подмосковье ожидается +6°...+11°. Ночью температура в столице немного опустится — до +4°...+6°, в области столбики термометров будут показывать +2°...+7°.

Ветер южной четверти, скорость 3–8 м/c, атмосферное давление будет стабильным и составит 747 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что из-за тёплой погоды раньше срока вышли из спячки медведи в Московском зоопарке.