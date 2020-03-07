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Регион
Опубликовано 7 марта 2020, 07:10

В Исландии введён режим ЧП из-за коронавируса

Отмечается, что массовые мероприятия пока не отменены, однако это, возможно, будет сделано в ближайшее время.

На фоне распространения коронавируса среди жителей Исландии власти приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает портал mbl.is.

При этом отмечается, что пока данное решение не окажет существенного влияния на жизнь простых граждан, поскольку оно не включает в себя запрета на проведение массовых мероприятий, однако для многих учреждений вводятся более жёсткие требования.

По информации журналистов, не самые жёсткие меры властей связаны с тем, что многие различные меры реагирования, соответствующие уровню чрезвычайного положения, уже были введены ранее отдельными распоряжениями.

В пятницу в Исландии зафиксировали первые случаи заражения, которые произошли не в ходе заграничных поездок, а внутри страны. К настоящему моменту общее число инфицированных достигло 43 человек.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники французской компании покинули космодром Куру из-за угрозы заражения коронавирусом.

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Фото © Pixabay

Сергей Тюленин
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