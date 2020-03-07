Посольство РФ в США подтвердило наличие россиян на борту лайнера Grand Princess

На круизном лайнере Grand Princess, стоящем на карантине у берегов Калифорнии из-за двух десятков подтверждённых случаев заражения коронавирусом, находится четверо россиян. Об этом сообщает Посольство РФ в США.

— В ответ на наш запрос Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера "Гранд Принцесс" (в настоящее время у берегов Калифорнии на карантине) находится четверо наших соотечественников, — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что их сотрудники следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с американскими службами. Прямой связи с находящимися на борту россиянами пока нет, как и не уточняется, был ли у кого-то из них подтверждён диагноз.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что коронавирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа круизного судна Grand Princess. Корабль следовал от Калифорнии до Гавайских островов, однако после смерти сошедшего 21 февраля на берег пассажира было принято решение вернуть корабль в Сан-Франциско и провести обследование всех, кто был на его борту.