Количество переехавших в Крым украинцев выросло на 17% за год

По итогам 2019 года количество украинцев, которые решили покинуть родину и переехать на постоянное место жительства в Крым, выросло на 17%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Крымстата.

Согласно им, в 2018 году переселилось на полуостров 6622 жителя Украины, тогда как в 2019-м таких было 7734 человека. В общей сложности за год из стран СНГ переехали в Крым 9674 человека — соответственно, украинцы составили почти 80% от общего числа.

Отмечается, что одновременно с ростом числа приезжающих в регион количество убывающих из него жителей Украины сокращается. Согласно подсчётам Крымстата, в прошлом году таких было 4600 человек, тогда как сейчас 3922.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по результатам народного голосования, 96% жителей полуострова поддержали присоединение. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.