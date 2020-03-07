Синоптики предупредили об аномально тёплой погоде в Москве на следующей неделе

В течение пяти-шести дней на следующей неделе в Москве и столичном регионе установится аномально тёплая для марта погода. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбики термометров могут подниматься в течение этого периода до +10 градусов днём.

— Нормально-ненормальная погода, к которой мы уже привыкли. Обычная, скучная и уж очень тёплая — 8–10 градусов примерно в течение пяти-шести дней, — сообщил синоптик ТАСС.

В Гидрометцентре уточнили, что в понедельник днём в Москве ожидается около 6–8 градусов тепла. Во вторник и среду возможны перепады температуры от +5 до +10 градусов, в четверг — 6–11 градусов тепла.

Как сообщал Лайф, синоптики пообещали, что в канун Международного женского дня температура в российской столице поднимется до +10 градусов.