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Сотрудников штаб-квартиры Apple переводят на удалённую работу из-за коронавируса

Распоряжение касается всех 12 тысяч работников главного офиса компании.

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Фото © Flickr / François Proulx

Руководство Apple рекомендовало сотрудникам своей штаб-квартиры в Купертино, штат Калифорния, работать дистанционно в связи с распространением уханьского коронавируса. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на внутренний документ IT-гиганта.

Распоряжение касается всех 12 тысяч сотрудников главного офиса Apple. При этом, по оценке портала, удалённый режим работы может поставить под вопрос ряд важных проектов компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники французской компании Arianespace покинули космодром Куру из-за угрозы коронавируса.

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