Генконсульство России в Китае вернуло на родину моряков с судна "Нептун"

Генконсульство РФ в Шанхае вернуло на родину восемь членов экипажа судна "Нептун", находящегося на ремонте в порту китайского города Наньтуна в провинции Цзянсу с 2018 года. Об этом сообщил консул-советник дипмиссии Эрнст Юркин.

— У компании-судовладельца "Гудзон" были задолженности по зарплате, и моряки попросили их репатриировать за счёт РФ. Эта процедура заняла определённое время, и в конечном итоге вчера они вылетели из Шанхая во Владивосток с пересадкой в Сеуле, — уточнил российский дипломат в беседе с ТАСС.

Моряки прилетели во Владивосток 7 марта в районе трёх часов ночи. Юркин отметил, что репатриация за счёт государства была произведена впервые с момента принятия МИД РФ документа, определяющего порядок этой процедуры.

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