В Совфеде удивились словам Зеленского о возможном выходе Украины из "Минска"

Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата" переговоров по Донбассу. Об этом заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что в случае приостановки переговоров ситуация на Украине может стать непредсказуемой.

— В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально, — передаёт RT его слова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в случае если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений.