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В Совфеде удивились словам Зеленского о возможном выходе Украины из "Минска"

Сенатор напомнил, что именно Киев не выполняет свою часть соглашений по "нормандскому формату".

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Владимир Зеленский. Фото © EPA

Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата" переговоров по Донбассу. Об этом заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что в случае приостановки переговоров ситуация на Украине может стать непредсказуемой.

В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально, — передаёт RT его слова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в случае если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений.

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