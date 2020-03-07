На Ставрополье полицейский спас собаку от живодёра, вылечил и решил забрать себе

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В Ставропольском крае полицейские спасли собаку от живодёра. Инцидент произошёл в посёлке Каскадный. В дежурную часть поступило сообщение о том, что местный житель стрелял в животное. На место ЧП незамедлительно выехала оперативная группа.

— Собрали материал проверки, потом нашёл я эту собаку, она была ранена очень сильно, кровь бежала. Я её забрал себе, отвёз в медлечебницу, оказали ей помощь. Лицо установили, которое стреляло, — рассказал участковый ГУ МВД России по Ставропольскому краю Евгений Журавлёв в беседе с Лайфом.

Стрелком оказался местный житель, который недавно вернулся с охоты. О его мотивах пока не сообщается. По словам участкового, у собаки была сломана лапа. Ветеринары наложили животному шину в надежде, что перелом срастётся, однако ожидаемого результата это не дало, поэтому лапу решили ампутировать.

— Руководство узнало наше, что надо проводить операцию. Собрали деньги всем отделом, руководство выделило. Провели операцию, ампутировали ногу, — рассказал полицейский.

Евгений добавил, что сейчас собака находится на передержке у его родственников. Позже он намерен забрать животное себе. В отношении охотника, который стрелял, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске вынесли приговор местному жителю, который выбросил собаку из окна пятого этажа. Теперь животное навсегда останется инвалидом.

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