Лукашенко рассказал о множестве полученных предложений по поставкам нефти

Белоруссия получила предложения о поставках более шести миллионов тонн нефти. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

— Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Белоруссии. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало... Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объёмы большие — более шести миллионов тонн, — обратился он к Рыбакову и Назарову.

Лукашенко отметил, что им предстоит посоветоваться и решить, выгодно ли Минску покупать это углеводородное сырьё.

Напомним, Минск и Москва долгое время не могли согласовать контракты на поставки нефти из-за нежелания Белоруссии платить рыночную цену. 31 декабря президент страны Александр Лукашенко поручил найти альтернативные источники нефти. Вскоре в компании "Белнефтехим" подтвердили временную приостановку поставок всех видов нефтепродуктов из РФ. После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак объявил, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на условиях 2019 года. Но по поводу нефти тогда договориться не смогли. Лишь в конце февраля Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" президента РФ Владимира Путина — компенсировать Минску выпадающие из-за налогового манёвра доходы от экспортных пошлин.