Минобороны Турции анонсировало прибытие в Анкару военной делегации из России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар анонсировал приезд в Анкару российской военной делегации для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.

— С 15 марта мы начинаем совместное патрулирование в Идлибе. Мы начали обсуждать условия создания коридора безопасности вдоль трассы М4. Для этого на будущей неделе в Анкару приедет российская делегация, — цитирует главу турецкого Минобороны Anadolu.

В российском оборонном ведомстве заявление коллег из Анкары не комментировали.

Напомним, 5 марта в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. В общей сложности лидеры общались около шести часов. Главной темой обсуждения стала ситуация в Сирии. В итоге стороны договорились о прекращении огня в Идлибе, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.