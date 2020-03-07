Путин обсудил по телефону с Назарбаевым его предстоящую поездку в Россию

Между президентом РФ Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили предстоящую поездку Назарбаева в Россию. Также в ходе беседы была поднята тема ситуации в Сирии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.