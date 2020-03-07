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Путин обсудил по телефону с Назарбаевым его предстоящую поездку в Россию

Ранее российский президент встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Между президентом РФ Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили предстоящую поездку Назарбаева в Россию. Также в ходе беседы была поднята тема ситуации в Сирии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждён ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса, — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. В ходе встречи президенты пришли к определённым договорённостям.

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