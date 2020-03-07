В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился 15-секундный отрывок из песни Little Big, с которой группа может представить Россию на Евровидении в Роттердаме. Зажигательный трек называется Uno. Он появился на ютуб-каналах, открыто никак не связанных ни с группой, ни с музыкальным конкурсом.
Официального анонса ещё не было, но ждать появления полной версии осталось совсем недолго — по правилам международного конкурса участники должны представить свои песни до 9 марта.
Напомним, конкурсанты из России выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Букмекеры уже оценили шансы Little Big на Евровидении.
Алёна Темирчиева