НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

Сами исполнители обещали, что трек будет весёлым, поскольку юмор у них в крови.

1888
Post cover

Фото © VK / LITTLE BIG

В Сети появился 15-секундный отрывок из песни Little Big, с которой группа может представить Россию на Евровидении в Роттердаме. Зажигательный трек называется Uno. Он появился на ютуб-каналах, открыто никак не связанных ни с группой, ни с музыкальным конкурсом.

Официального анонса ещё не было, но ждать появления полной версии осталось совсем недолго — по правилам международного конкурса участники должны представить свои песни до 9 марта.

Напомним, конкурсанты из России выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Букмекеры уже оценили шансы Little Big на Евровидении.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть