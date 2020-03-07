В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился 15-секундный отрывок из песни Little Big, с которой группа может представить Россию на Евровидении в Роттердаме. Зажигательный трек называется Uno. Он появился на ютуб-каналах, открыто никак не связанных ни с группой, ни с музыкальным конкурсом.