Фото сидящего на столе Зеленского появится на обложке The Guardian

Фото смеющегося и сидящего на столе президента Украины Владимира Зеленского станет заглавным к статье с заголовком "Владимир Зеленский: "Моё приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". Материал выйдет в газете The Guardian 7 марта. В интервью британским журналистам глава Незалежной ответил на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, отношений с Россией, европейскими лидерами, и о возможной поездке в США для встречи с Дональдом Трампом.

— Мне сказали, что оно [приглашение] готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча, — с разочарованным видом заявил Зеленский изданию.

Отметим, в фотосессии для статьи было сделано ещё два снимка. На одном – украинский президент поправляет пиджак. На втором фото Зеленский позирует с рукой в кармане.

Как ранее сообщал Лайф, в интервью британскому изданию президент Украины Владимир Зеленский возмутился намерениям французского лидера Эмманюэля Макрона наладить отношения с Россией.