В Крыму заявили, что полуострову не нужны поставки днепровской воды с Украины. И так будет до тех пор, пока Киев не оставит свои претензии на российский регион и не гарантирует безопасность поставок. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Константинов отметил, что в Крыму есть своя программа по обеспечению водой. К тому же, если даже Украина и подаст днепровскую воду, нет гарантий, что опять её не перекроет. Поэтому нужно вкладываться в свою систему водосбора.

Впрочем, ранее и сама команда Зеленского отвергла возможность возобновить подачу воды в Крым. В дипмиссии пояснили, что возобновление поставок воды в регион якобы приведёт к "ослаблению давления" на Россию, а также помешает "возвращению" полуострова под контроль Киева.