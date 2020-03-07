"Мы затыкаем дыры". Зеленский сравнил свою страну с дырявым судном

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну с дырявым судном. Таким образом он попытался описать постоянно появляющиеся в государстве проблемы.

— Везде дыры, и ты руками и ногами пытаешься их заткнуть. Так мы и живём. Мы затыкаем дыры, — сказал Зеленский в беседе с изданием Guardian.

После этих слов интервьюер отметил, что таким образом президент сравнивает Украину с дырявым судном. Украинский лидер подчеркнул, что при этом страна не тонет.

В ходе интервью также была поднята тема участия Зеленского в сериале "Слуга народа", в котором он играл роль президента. Украинский лидер признался, что управление страной похоже на съёмку в сериале, однако потом он уточнил, что, будучи главой государства, проблем ему решать приходится гораздо больше.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский отказался пожать руку оппозиционному депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как последний раскритиковал главу государства за назначение нового премьер-министра.