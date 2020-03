Глава Ямала поздравил женщин с 8 Марта игрой на рояле — видео

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов опубликовал необычное поздравление представительниц прекрасного пола с приближающимся Международным женским днём. В честь 8 Марта Артюхов сел за рояль и исполнил композицию The Shadow of Your Smile ("Тень твоей улыбки").