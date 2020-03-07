Глава Ямала поздравил женщин с 8 Марта игрой на рояле — видео

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов опубликовал необычное поздравление представительниц прекрасного пола с приближающимся Международным женским днём. В честь 8 Марта Артюхов сел за рояль и исполнил композицию The Shadow of Your Smile ("Тень твоей улыбки").

— С праздником вас, наши дорогие и любимые! — подписал ролик со своим участием глава Ямала на своей странице в "Инстаграме".

Сыгранная главой региона композиция впервые прозвучала для широкой аудитории в фильме "Кулик" Винсента Миннелли. После чего эта музыка оказалась в репертуаре множества исполнителей разных жанров. Также в пресс-службе губернатора Ямала добавили, что Дмитрий Артюхов исполнил мелодию на рояле, который для региона лично выбрал пианист Денис Мацуев.

Ранее Лайф публиковал советы психолога, какие подарки лучше всего дарить на 8 Марта.