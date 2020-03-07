"Альфа-банк" объяснил причину массовой блокировки карт клиентов

"Альфа-банк" начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил информацию о возможной утечке их данных. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но, убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, — заверили в кредитной организации.

В банке заявили о намерении перевыпустить в ближайшее время заблокированные карты "для полной безопасности". Для клиентов замена карточек будет бесплатной.

Ранее сегодня клиенты банка в соцсетях начали массово высказывать возмущение. При попытке расплатиться картой они обнаруживали, что она деактивирована.

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