На МКАД такси протаранило ограждение и другие машины — видео

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, ещё один в тяжёлом состоянии направлен в реанимацию.

ДТП произошло в районе 100-го километра МКАД в час дня. Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, автомобиль занесло в дорожное ограждение. После удара машину отбросило обратно на проезжую часть, где она перекрыла несколько полос. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, им предстоит разобраться в причинах случившегося.