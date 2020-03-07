На МКАД такси протаранило ограждение и другие машины — видео

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В Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, ещё один в тяжёлом состоянии направлен в реанимацию.
ДТП произошло в районе 100-го километра МКАД в час дня. Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, автомобиль занесло в дорожное ограждение. После удара машину отбросило обратно на проезжую часть, где она перекрыла несколько полос. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, им предстоит разобраться в причинах случившегося.
Ранее Лайф сообщал о серьёзном ДТП в Липецкой области, в котором погибли три сотрудника УФСИН.
Роман Имполитов