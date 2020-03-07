"Он абсолютно здоров". Врач — о состоянии излечившегося от коронавируса россиянина

Видео © Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом

Россиянин Давид Беров, который стал первым носителем уханьского коронавируса в Москве, здоров, больше никаких симптомов вируса у него нет. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

— Он выписан. Заболевание у него проходило в лёгкой форме. Я сегодня спрашивала у него, беспокоит ли его что-то. На что он сказал, что чувствует себя абсолютно хорошо, — добавила Сметанина.

Три повторных анализа показали отрицательный результат. Сам Беров сообщил, что после выписки поедет отдыхать домой, и поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение к себе. При этом он признался, что до сих пор не верит в свой диагноз.