В Китае обрушилось шестиэтажное здание гостиницы

Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, на востоке Китая. По данным портала Sina, в результате ЧП могли погибнуть люди.

Обрушение произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Помимо гостиницы на первом этаже здания расположены магазины и кафе. Из-под завалов удалось спасти 16 человек. Число людей, которые могут находиться в ловушке, уточняется.

На месте работают спасатели. Идёт разбор завалов. Причина обрушения выясняется.

А в подмосковных Химках накануне произошло обрушение школы бокса. К счастью, обошлось без жертв.