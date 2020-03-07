В Китае обрушилось шестиэтажное здание гостиницы

剛剛發生，福建泉州鯉城區南環路酒店整座倒塌！ pic.twitter.com/MYlFtp5t6I— Liberty (@dDy7OQj4xS23mkv) March 7, 2020
Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, на востоке Китая. По данным портала Sina, в результате ЧП могли погибнуть люди.
突发福建泉州南环路，一家隔离酒店塴塌了！唉，疫情不可怕，可以治癒，但這樣子壓死，真的好可憐[流泪][流泪][流泪]明明有病不會死人。 pic.twitter.com/JDo8KvFeAq— 马也 (@7LEuFTP09Fv2EW3) March 7, 2020
Обрушение произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Помимо гостиницы на первом этаже здания расположены магазины и кафе. Из-под завалов удалось спасти 16 человек. Число людей, которые могут находиться в ловушке, уточняется.
福建泉州，将近20层楼，一整栋楼全部倒塌，里面全是疫情隔离人员，这个豆腐渣工程， pic.twitter.com/2g6pDOHgwv— 加油 (@hQoq6jUlOChw8ZK) March 7, 2020
На месте работают спасатели. Идёт разбор завалов. Причина обрушения выясняется.
А в подмосковных Химках накануне произошло обрушение школы бокса. К счастью, обошлось без жертв.