"Альфа-банк" разблокировал ранее массово закрытые карты своих клиентов

"Альфа-банк" разблокировал карты своих клиентов, которые сегодня были массово выведены из обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы банка. Для полной безопасности клиентам бесплатно перевыпустят платёжные средства.

— "Альфа-банк" разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет, — сообщили в банке.

Напомним, "Альфа-банк" начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил информацию о возможной утечке их данных. Клиенты в соцсетях начали массово высказывать возмущение. При попытке расплатиться картой они обнаруживали, что она деактивирована.