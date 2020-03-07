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"Альфа-банк" разблокировал ранее массово закрытые карты своих клиентов

В финансовом учреждении пришли к выводу, что сейчас нет угроз для денежных средств клиентов.

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Фото © Сергей Коньков / ТАСС

"Альфа-банк" разблокировал карты своих клиентов, которые сегодня были массово выведены из обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы банка. Для полной безопасности клиентам бесплатно перевыпустят платёжные средства.

"Альфа-банк" разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет, — сообщили в банке.

Напомним, "Альфа-банк" начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил информацию о возможной утечке их данных. Клиенты в соцсетях начали массово высказывать возмущение. При попытке расплатиться картой они обнаруживали, что она деактивирована.

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