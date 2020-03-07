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Около 70 человек могут находиться под завалами рухнувшего в Китае "коронавирусного" отеля

Спасателям удалось вытащить из-под обломков здания почти 30 пострадавших.

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Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу на востоке Китая отеле может находиться порядка 70 человек. По данным CGTN, гостиница использовалась как карантинный центр для людей, которые имели тесные контакты с заражёнными коронавирусом пациентами.

Спасатели и полиция продолжают работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под обломков обрушившегося здания уже извлечено 28 человек.

Ранее сообщалось, что обрушение шестиэтажного здания гостиницы произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Причины ЧП выясняются.

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