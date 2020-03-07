Около 70 человек могут находиться под завалами рухнувшего в Китае "коронавирусного" отеля

Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу на востоке Китая отеле может находиться порядка 70 человек. По данным CGTN, гостиница использовалась как карантинный центр для людей, которые имели тесные контакты с заражёнными коронавирусом пациентами.
A 6-storey hotel allegedly used for Wuhan Coronavirus quarantine in Fujian Province collapsed. pic.twitter.com/sPUbpZyPSq— Mail & Telegraph (@TelegraphMail) March 7, 2020
Спасатели и полиция продолжают работы по ликвидации образовавшихся завалов. Из-под обломков обрушившегося здания уже извлечено 28 человек.
Ранее сообщалось, что обрушение шестиэтажного здания гостиницы произошло в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Причины ЧП выясняются.
Алёна Темирчиева