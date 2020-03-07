Семью смертельно больной уфимки призвали отчитаться о деньгах, собранных на её перевозку в Москву

Действия семьи Фоминых, которые собирали деньги на транспортировку тяжелобольной Айгуль, могут подпасть под статью о мошенничестве. Так как собранные 732 тысячи рублей не были потрачены по назначению, их необходимо вернуть обратно, считает юрист Александр Трещев.

— Женщина нуждалась в этих деньгах, они были собраны для конкретной цели и должны быть использованы исключительно только для этих целей. Если Минздрав оказал бесплатную помощь, то эти деньги должны быть возвращены. Никакой подушкой безопасности они быть не могут, потому что собирались под конкретную цель, — рассказал Трещев в беседе с Лайфом.

В качестве примера он вспомнил ситуацию, когда родственников певицы Жанны Фриске через суд обязали вернуть средства, собранные на лечение. По его мнению, семья может получить разрешение на дальнейшее использование денежных средств от тех, кто их жертвовал, однако это не представляется возможным, так как многие отправляли деньги анонимно. Тем не менее адвокат советует заморозить счёт и отменить все входящие переводы с целью обезопасить себя от возможных проблем с законом. Похожего мнения придерживается и адвокат Шота Горгадзе. По его словам, перед тем как направлять деньги на лечение или реабилитацию, необходимо сперва получить согласие их владельцев.

— С учётом того, что они сами в открытую говорят, что на транспортировку деньги не понадобились, и говорят о том, что эти деньги пойдут на лечение при согласии тех людей, которые эти деньги перечислили, я состава мошенничества не вижу. Однако люди, получившие деньги, должны будут подтвердить документально по первому требованию тех, кто эти деньги им перевёл, на что именно они были потрачены, — считает Горгадзе.

Он отметил, что сейчас о разбирательствах говорить рано, потому что когда Минздрав оплатил транспортировку Айгуль, родственники открыто рассказали, на что пойдут собранные средства. Однако если кто-то потребует вернуть деньги назад, они будут обязаны выполнить это требование во избежание уголовного преследования.

Напомним, в Уфе для транспортировки тяжелобольной пациентки за один день была собрана половина необходимой суммы (около 700 тысяч из 1,5 миллиона), однако позже перелёт спецбортом МЧС России оплатил региональный Минздрав. Тогда родственники больной заявили, что будут использовать денежные средства в качестве финансовой подушки на случай, если потребуется дальнейшее лечение, дорогие лекарства или длительная реабилитация.

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