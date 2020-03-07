Избитая мужем украинка умерла в итальянской больнице, где медики отбивались от хулиганов

В Италии после погрома неапольской больницы умерла украинка, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии после избиения мужем. Женщина скончалась спустя десять дней после того, как попала в медучреждение, сообщает издание InterNapoli.

Погибшей было 39 лет, у неё осталось трое детей. Врачи диагностировали у неё серьёзные травмы печени и селезёнки. Как заявила мать женщины, её избил собственный муж. При этом дети погибшей заявили, что отец не бил маму.

Не исключается также, что её тяжёлое состояние усугубилось после нападения на больницу. Дебош учинили родственники другого пациента — пятнадцатилетнего итальянца. Он попал в клинику после того, как пытался напасть на карабинера и был ранен. Как сообщает издание, украинка умерла в ночь нападения от "всеобщего равнодушия" — медики и пациенты были заняты конфликтом.

Также знакомая украинки заявила, что женщина злоупотребляла алкоголем из-за измен мужа. Поэтому в семье были постоянные проблемы.

Ранее Лайф сообщал, что пьяная москвичка избила семилетних детей кабелем и выгнала из дома.