Склад электронной техники полыхает в Новой Москве — видео

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Пожар произошёл на складах с электронной техникой на площади около двух тысяч квадратных метров в посёлке Мосрентген в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
— По адресу Мосрентген, Институтский пр-д, вл. 9, стр. 1 происходит загорание металлического ангара по всей площади (площадь ангара 60 х 20 м). В результате пожара произошло обрушение ангара, — говорится в сообщении.
Сотрудникам удалось устранить угрозу распространения огня на соседние здания. Ликвидировать пожар на данный момент пока не получается. В результате ЧП никто не пострадал.
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Алёна Темирчиева