Немецкие экологи потребовали остановить строительство "Северного потока — 2"

Экологи из Германии потребовали прекратить строительство газопровода "Северный поток — 2". В немецком обществе защиты окружающей среды отметили, что будут требовать повторной проверки на разрешение реализации проекта, сообщает издание Wirtschaftswoche.

— Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2", — заявил глава экологической организации Саша Мюллер-Креннер.

Он добавил, что проверки также требует воздействие природного газа на окружающую среду. Другой эколог, Корнелия Цим, считает, что фактические выбросы метана в рамках работы проекта будут якобы гораздо выше, чем было указано в документах. При этом она не стала уточнять, из какого источника взяла эту информацию. В компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, ответили, что доводы экологов необоснованны, а строительство газопровода согласовано.

— Проект "Северный поток — 2" был разрешён по итогам обширной проверки его экологической безопасности. <...> Получив эти разрешения (разрешения пяти стран. — Прим. Лайфа), компания Nord Stream 2 AG имеет право строить и эксплуатировать газопровод, — подчеркнул представитель оператора.

Ранее Лайф сообщал, что судно "Академик Черский", которое было привлечено для завершающего этапа строительства газопровода "Северный поток—2" дважды поменяло курс. В первый раз трубопрокладчик взял курс на Шри-Ланку, а во втором случае судно направилось в сторону Египта.