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I love you Tayyip! Турецкие СМИ приписали Лаврову признание в любви Эрдогану

В субтитры разговора российского министра и турецкого лидера закралась забавная ошибка.

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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову приписали признание в любви президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В действительности дипломат просто сделал комплимент галстуку собеседника, но нечуткий слух журналистов и жажда эксклюзива сделали своё дело.

В итоге фраза Лаврова I love your tie ("Мне нравится ваш галстук") чудесным образом превратилась в I love you Tayyip ("Я люблю вас, Тайип") в эфире телеканала YolTV. Указал на такую ошибку МИД России.

Лавров рассказал, о чём договорились Путин и Эрдоган во время переговоров

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