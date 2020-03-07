I love you Tayyip! Турецкие СМИ приписали Лаврову признание в любви Эрдогану

Lavrov’dan Erdoğan’a: I love you Tayyip— Yol TV (@YolTV) March 6, 2020
Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "I love you Tayyip" dediği anlar kameralara böyle yansıdı👇 pic.twitter.com/QkGb9tMBsy
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову приписали признание в любви президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В действительности дипломат просто сделал комплимент галстуку собеседника, но нечуткий слух журналистов и жажда эксклюзива сделали своё дело.
В итоге фраза Лаврова I love your tie ("Мне нравится ваш галстук") чудесным образом превратилась в I love you Tayyip ("Я люблю вас, Тайип") в эфире телеканала YolTV. Указал на такую ошибку МИД России.
Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С.В.Лаврова.В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» pic.twitter.com/GYnBkpOy01— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 7, 2020
Лавров рассказал, о чём договорились Путин и Эрдоган во время переговоров