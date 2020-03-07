Японские учёные рассказали, что делают компьютеры и телефоны с мозгом человека

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, а следствием этого может стать развитие маразма или депрессии. К такому выводу пришли японские учёные, с которыми пообщались журналисты издания Nikkei Style.

По словам директора клиники памяти "Окумура" Аюми Окумуры, за последние годы увеличилось число людей с диагнозом "нарушение памяти". Чаще всего его ставили пациентам в возрасте от 30 до 60 лет. Врач сравнивает такую тенденцию с тем, что люди стали активнее пользоваться гаджетами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объёмом информации.

— Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку, — отметил Окумура.

Другой учёный-нейрохирург, профессор Университета Васэда Ёсикуни Эдагава, рассказал, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле. Она же отвечает за мышление, принятие решений, контроль памяти и эмоций. Поэтому, когда информации становится очень много, работа этих функций может быть нарушена: увеличивается количество простых ошибок, падает уровень обучаемости, появляются разочарование и гнев, а также пропадают мотивация и интерес.

Чтобы этого не произошло, учёные рекомендуют не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером или просмотра телевизора. Также они советуют больше спать, так как во время сна мозг отдыхает и восстанавливается. Кроме того, специалисты рекомендуют не брать телефон в ванную и не использовать во время еды.

Ранее психолог рассказала, как избежать нервного расстройства из-за использования смартфонов. В первую очередь специалист посоветовала отключить на гаджетах функцию пуш-уведомлений, чтобы не превратиться в нервного параноика.