На Ставрополье два человека погибли и три пострадали в лобовом столкновении легковушек

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей оба водителя погибли, три человека пострадали, сообщают "Вести Ставрополье" со ссылкой на УГИБДД УМВД РФ по региону.

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Инцидент произошёл в Петровском городском округе. ВАЗ вылетел на встречную полосу и в лобовом столкновении протаранил "Ладу-Гранта". По неустановленным пока причинам, шофёр не справился с управлением.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси, протаранившего ограждение и другие машины. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, один в тяжёлом состоянии направлен в реанимацию.