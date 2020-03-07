Власти Ярославля призвали покупать конфеты пострадавшей от пожара шоколадной фабрики

Власти Ярославля призвали покупателей поддержать производителей, чей товар пострадал от пожара на шоколадной фабрике, и на 8 Марта приобрести продукцию фирмы "Собрание", сообщается в официальной группе Ярославской области в соцсети "ВКонтакте".

В огне был уничтожен целый склад готовой продукции. Власти региона запустили в соцсетях флешмоб #СвоихНеБросаем, к которому призвали присоединиться всех неравнодушных.

— Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 Марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты под марками ЯR и BUCHERON, которые производит фабрика, — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня под Ярославлем сгорел огромный склад с шоколадными конфетами.