Под Ярославлем сгорел огромный склад с шоколадными конфетами

В Ярославской области произошёл крупный пожар. Возгорание произошло в деревне Варегово на шоколадной фабрике. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь охватил более двух тысяч квадратных метров склада, где находилась готовая продукция.

В тушении пожара участвовало 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Локализовать огонь удалось в 8 часов 18 минут по московскому времени. При этом, по словам спасателей, никто не пострадал, а эвакуация не потребовалась.

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Химках произошёл пожар в школе бокса. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, а пожару был присвоен высокий ранг сложности. Впоследствии часть здания обрушилась.