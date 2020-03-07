"Самые лучшие в мире". Путин поздравил женщин России с 8 Марта — видео

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Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днём и отметил их способность всё успевать.

— Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жён, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви. Об уважении и благодарности. О том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными, — заявил Путин.

Он поразился способностью женщин беззаветно любить и глубоко сопереживать, а также заботиться о близких, испытывая радость и терпение.

— И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение. Что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, семье и своим будущим детям, — добавил президент.

Глава государства также отметил, что женщины, посвящающие себя материнству, заслуживают особых слов признательности.

— Они дарят миру новую неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день. Отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд, — сказал Путин.

Президент России уверил, что мужчины будут стараться брать на себя больше забот и делать это не только 8 Марта, но и каждый день.

— Мы будем стараться быть достойными вас. Ещё раз поздравляю с праздником. Здоровья, любви и радости вам, — заключил Путин.