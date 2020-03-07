Военные и полицейские по всей России поздравили прекрасных дам с 8 Марта — видео

Военнослужащие и сотрудники МВД по всей России поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Они спели песни, прочитали стихи, подарили прекрасным дамам букеты и даже прыгнули с парашютами, растянув в воздухе плакаты с поздравлениями.

— Во всех регионах страны — от Владивостока до Калининграда — сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, туристической, транспортной, конной полиции, участковые уполномоченные, кинологи и представители других подразделений дарили женщинам цветы с самыми добрыми пожеланиями, — отмечается в пресс-релизе МВД РФ.

Военнослужащие разных специальностей тоже необычно поздравили женщин с праздником. Они прочитали стихи Расула Гамзатова "Целую женские руки".

Видео © Минобороны РФ

Сотрудники Военной автоинспекции приготовили для прекрасных дам "автовальс" — на служебных автомобилях исполнили танцевальные фигуры под музыку.

Видео © Минобороны РФ

Юные курсанты-нахимовцы из Санкт-Петербурга поздравили женщин, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера "Аврора". А вокально-инструментальная группа нахимовцев "Душа моряка" подготовила концерт.

Видео © Минобороны РФ

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа с помощью строевых приёмов в движении изобразили на плацу цифру восемь и станцевали с военнообязанными коллегами-женщинами вальс.

Видео © Минобороны РФ

В Краснодаре военнослужащие Высшего военного авиационного училища лётчиков поздравили представительниц прекрасного пола флешмобом "Живые фигуры". Лётчики прыгнули с парашютами, растянув в воздухе флаг России и плакаты с поздравлениями, а после спустились к ногам прекрасных дам и преподнесли букеты.

Видео © Минобороны РФ

Прекрасных дам в преддверии праздника также поздравил президент России Владимир Путин. К российскому лидеру присоединился глава Ямала Дмитрий Артюхов — сыграл на рояле. В Иркутской области активисты "Молодёжки ОНФ" поздравили женщин из отдалённых районов с наступающим Международным женским днём, они также встретились с сотрудницами детского сада в Тулуне и преподнесли им тюльпаны и фартуки с надписью "Ты прекрасна".