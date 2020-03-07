Шесть человек погибли в ДТП в Коми

В Коми шесть человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— Всего пострадало восемь человек, из них шесть человек погибли (взрослые), два человека госпитализированы (дети), — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на автодороге Ухта — Троицко-Печерск в десяти километрах от населённого пункта Нижний Одес. Столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Megane. В ликвидации ДТП принимали участие 17 человек и семь единиц техники.

Фото © ГУ МЧС РФ по региону

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