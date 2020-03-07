Подросток в Ленобласти погиб, попав под два автомобиля

В Ленинградской области подросток 2006 года рождения скончался после того, как попал под колёса сразу двух автомобилей.

Мальчик в неположенном месте перебегал трассу "Нарва" на 77-м километре неподалёку от деревни Бегуницы Волосовского района Ленинградской области. Его сбила "Лада", за рулём которой находился мужчина 1973 года рождения.

Это заметила проходившая мимо 25-летняя девушка, бросившаяся на помощь пострадавшему. Однако тут же обоих пешеходов сбил двигавшийся по встречному направлению автомобиль "ауди".

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 20:05 по местному времени. В результате полученных травм подросток скончался на месте. Девушка доставлена в ближайшую больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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