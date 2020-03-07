Лайф публикует список погибших в жутком ДТП в Коми

Ещё два человека не опознаны. Две девочки, Полина М., 2006 года рождения, и Анастасия М., 2012 года рождения, находятся в больнице посёлка Нижний Одес, но их планируют вывезти вертолётом в Сыктывкар. Оба ребёнка в коме.