Лайф публикует список погибших в жутком ДТП в Коми

Лайф публикует имена погибших в смертельной аварии в Коми.
- Морев С., 1983 года рождения
- Морева О., 1979 года рождения
- Рубцов А., 1971 года рождения
- Канакаев В., 1995 года рождения
Ещё два человека не опознаны. Две девочки, Полина М., 2006 года рождения, и Анастасия М., 2012 года рождения, находятся в больнице посёлка Нижний Одес, но их планируют вывезти вертолётом в Сыктывкар. Оба ребёнка в коме.
Напомним, страшная авария произошла на 36-м километре автодороги Ухта — Троицко-Печерск. Столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Megane.
Хомякова Дарья