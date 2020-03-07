НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лайф публикует список погибших в жутком ДТП в Коми

Два человека не опознаны. Пострадавшие несовершеннолетние девочки находятся в больнице, они в коме.

214
Post cover

Фото © ГУ МЧС РФ по региону

Лайф публикует имена погибших в смертельной аварии в Коми.

  1. Морев С., 1983 года рождения
  2. Морева О., 1979 года рождения
  3. Рубцов А., 1971 года рождения
  4. Канакаев В., 1995 года рождения

Ещё два человека не опознаны. Две девочки, Полина М., 2006 года рождения, и Анастасия М., 2012 года рождения, находятся в больнице посёлка Нижний Одес, но их планируют вывезти вертолётом в Сыктывкар. Оба ребёнка в коме.

Напомним, страшная авария произошла на 36-м километре автодороги Ухта — Троицко-Печерск. Столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Megane.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть