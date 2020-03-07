Судью на мыло! Массовая драка произошла в Черкесске на турнире по ММА — видео

В Черкесске на турнире по ММА вспыхнула массовая драка. Недовольные исходом поединка молодые люди влезли на арену и накинулись на судью и победителя, сообщает "Регион Онлайн".

Поединок между бойцом из Кабардино-Балкарии Алимом Гуговым и его оппонентом из Чечни Джаддалом Алибековым по решению медиков закончился раньше, последнему присудили победу.

— Прошу покинуть посторонних октагон, — кричал ринг-анонсер в микрофон в момент, когда судье и оппоненту Гугова наносили удары агрессивными фанаты.

Разнять дерущихся удалось только службе безопасности. Больше всего ударов досталось судье, которого избила толпа. На хулиганов могут быть составлены протоколы.

Спортсмену, фанаты которого допустили грубые нарушения, грозит дисквалификация или штраф. А на самих хулиганов могут составить протоколы.

Ранее бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон устроили жару на пресс-конференции перед боем.