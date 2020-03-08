СМИ: Экс-премьер Украины Яценюк хочет вернуться к власти

Арсений Яценюк, в 2014–2016 годах занимавший пост премьер-министра Украины, планирует возглавить Национальный банк страны.

Как сообщает "Страна.ua", ссылаясь на источник в Офисе Президента Украины, после смены правительства Яценюк хочет вернуться к власти. Сам чиновник отмечает, что он был бы хорошим исполнителем на должности.

Главным доводом в свою пользу Яценюк считает тот факт, что власти необходимы люди, умеющие вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). Помимо этого чиновник полагает, что его назначение развеет слухи о том, что Владимир Зеленский якобы направляет свою политику на примирение с Россией.

Нынешнее окружение президента сейчас старается держаться подальше от скандального чиновника, считая, что рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" и самого президента упадёт на уровень Яценюка и его партии "Народный фронт" — ниже одного процента.

Ещё одним бывшим украинским руководителем, который хочет вернуться, является бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее стало известно, что новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль, сменивший на этом посту отправленного в отставку Алексея Гончарука. Также отмечалось, что парламент утвердил новый состав правительства. Сам же Гончарук после отставки был замечен отправляющимся в отпуск.