"Прихожу домой, а никто не здоровается". Зеленский рассказал об отношении семьи к его должности

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменилось к нему отношение семьи после вступления в должность президента.

Супруга и старшая дочь Зеленского пытаются не привлекать к себе общественного внимания. 16-летняя девушка с трудом воспринимает ограничения и условия, в которых необходимо жить.

— Она в том возрасте, когда человеку наиболее важна свобода, — сказал Зеленский в интервью The Guardian.

При этом его семилетний сын с гордостью воспринимает тот факт, что его отец занимает такую должность.

— На днях я пришёл домой и спросил: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мою речь. И мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента", — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский сравнил свою страну с дырявым судном и признался, что управление государством оказалось гораздо труднее съёмки в сериале.