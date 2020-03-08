Умер паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Евгений Кегелев

На 34-м году жизни умер чемпион Паралимпийских игр 2012 года по лёгкой атлетике Евгений Кегелев. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Спортсмен входил в состав сборной России, представлял Красноярский край. Он был удостоен ордена Дружбы за высокие достижения в спорте.

Причины смерти Евгения Кегелева не уточняются. Паралимпийский комитет выразил соболезнования его родным и близким.

Кегелев стал победителем в составе российской команды в эстафете среди слабовидящих спортсменов.

Ранее на 24-м году жизни скончался чемпион по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров.