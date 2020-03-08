В Китае из-под завалов рухнувшей "коронавирусной" гостиницы вытащили 49 человек

Forty-nine people have been rescued as of 8:20 am on Sunday after a hotel building collapsed in E China's Fujian Saturday evening, local authorities said. The National Health Commission dispatched 18 medical experts to Quanzhou to support local emergency relief work. pic.twitter.com/szdkPYDsLX — People's Daily, China (@PDChina) March 8, 2020

49 человек удалось вытащить из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, сообщает издание Daily China в "Твиттере".

Двое из них уже не подавали признаков жизни. Всего под обломками оказалось около 70 человек. Причина обрушения пока не известна, информации о раненых и погибших также не поступало.

Отмечается, что в здании гостиницы на карантине находились те, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом. У граждан не обнаружили признаков заболевания, однако они должны были пребывать в изоляции из-за потенциальной возможности инфицирования.

Напомним, вчера в Китае обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Из-под завалов удалось спасти 16 человек, количество людей, оставшихся под обломками, выяснялось.