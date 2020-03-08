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В Москве зафиксировано самое тёплое 8 марта за 140 лет

За всю историю метеонаблюдений в столице не фиксировались такие показатели тепла.

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Выставка цветов в Ботаническом саду в Москве. Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

На базовой метеостанции на ВДНХ в Москве в шесть утра столбики термометров показали +8,5 градуса. Таким образом, в столице был установлен новый температурный рекорд, подобных значений не фиксировали за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе, сообщили в метеобюро Москвы и области.

Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 Марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до 8,3 градуса тепла, — сообщили агентству "Интерфакс" метеорологи, уточнив, что окончательно значение рекордного показателя станет известно лишь к концу дня.

Отметим, что рекордная температурная аномалия в столичном регионе наблюдается вторые сутки подряд. По данным синоптиков, 7 марта воздух в Москве прогрелся до плюс 12 градусов, что ровно на три градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 2002 году.

Как сообщал Лайф, по данным метеорологов, аномально тёплая погода сохранится в Москве и на следующей неделе.

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