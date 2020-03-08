"С 8 Марта!" Московские пожарные заставили журналисток пережить "пожар" и прыгать с "горящей" башни

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Московские пожарные творчески подошли к Международному женскому дню и подготовили поздравление, соответствующее своей профессии: опасное, захватывающее и незабываемое. Честь и удача испытать смекалку эмчеэсовцев на себе досталась журналисткам.

Поздравление представляло из себя полосу препятствий, имитирующую обстановку пожара. Первым делом корреспондентки облачились в многокилограммовый защитный костюм, что уже было сложно. Но самое трудное оказалось впереди. Далее девушек отправили в теплодымовую камеру, которая предназначена для подготовки пожарных. Воздух внутри помещения может прогреваться до 60 градусов.

Завершающим этапом было спасение из "горящей" башни. Пожарные спускали журналисток с высоты четвёртого этажа с помощью троса. Девушки с честью прошли боевое крещение.

— Дорогие женщины нашей необъятной страны, поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта от лица пожарных города Москвы! Ура! — обратились спасатели к россиянкам.

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