Премьер Индии на один день передал свои аккаунты в соцсетях женщинам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в честь праздника 8 Марта передал управление своими социальными сетями женщинам. Всего было отобрано семь кандидаток, которые в течение всего сегодняшнего дня будут рассказывать о себе и делиться своими идеями через аккаунт премьера.

— Поздравляю с Международным женским днём! <...> Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу [из аккаунтов]. В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях, — написал он в микроблоге.

Первой в аккаунт политика зашла Снеха Мохандосс. Она является основательницей благотворительной программы Food Bank India, которая направлена на обеспечение нуждающихся продуктами питания. Все собранные продукты распределяются между различными общественными учреждениями.

— Я хочу призвать своих сограждан, особенно женщин, откликнуться и присоединиться ко мне. Я призываю всех накормить хотя бы одного нуждающегося человека и внести свой вклад в создание планеты, свободной от голода, — написала она на странице премьера.

Нарендра Моди является одним из самых популярных политиков в социальных сетях. Его аккаунты набрали десятки миллионов подписчиков. Больше всего человек подписано на него в "Твиттере" — более 53 миллионов. Аккаунт премьера в "Инстаграме" собрал 35 миллионов подписчиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днём.