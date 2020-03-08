В Сирии найдены доказательства подготовки химатаки террористами

После освобождения от боевиков города Саракиб, провинция Идлиб, сирийские военные обнаружили в одном из домов брошенный террористами баллон с отравляющими веществами и средства химзащиты. Специалисты исследовали территорию дома и опасный объект. Выяснилось, что жидкость вытекла из баллона, а потому на момент обнаружения он уже не представлял опасности. Фото находки опубликовал на своей странице в Instagram военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По предварительным данным, с помощью химоружия боевики хотели устроить провокацию.
— Боевики ХТШ* ("Хайят тахрир аш-Шам"*) хотели взорвать ёмкость с хлором и обвинить в этом бойцов сирийской армии. В ходе зачистки Серакиба инженерные подразделения САА обнаружили дом, где лежал баллон, заправленный хлором, СВУ и противогазы. Ёмкость дала течь. Боевики бросили всё и свалили. Криворукие, — написал Евгений Поддубный.
Ранее Лайф сообщал, что террористы неоднократно пытались применить химическое оружие в провинции Идлиб с целью организации провокаций против сирийской армии и ВКС России.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.