В Сирии найдены доказательства подготовки химатаки террористами

После освобождения от боевиков города Саракиб, провинция Идлиб, сирийские военные обнаружили в одном из домов брошенный террористами баллон с отравляющими веществами и средства химзащиты. Специалисты исследовали территорию дома и опасный объект. Выяснилось, что жидкость вытекла из баллона, а потому на момент обнаружения он уже не представлял опасности. Фото находки опубликовал на своей странице в Instagram военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По предварительным данным, с помощью химоружия боевики хотели устроить провокацию.