Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу. Это мнение высказал украинский политолог Юрий Романенко на страницах издания "Главред".

По мнению эксперта, лидер Незалежной не смог вовремя расставить приоритеты. Вместо того чтобы подобрать в команду профи, Зеленский сделал ставку на своих и рекомендованных кредиторами членов бывшего кабмина. Романенко замечает, что итогом стало то, что теперь профи не хотят идти в госслужащие и "участвовать в цирке".

— Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса. Вот где откроются гигантские возможности. Потому я вообще практически не следил за отставками. Это пляски теней угасающего костра, — заключил эксперт.

Романенко имел в виду отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины. Причиной увольнения главы кабмина, по некоторым данным, стал его конфликт с Зеленским из-за олигарха Игоря Коломойского. Последнего якобы не устроила смена руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.