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Шесть британских истребителей подняли в небо из-за российских Ту-142

Самолёты подняли на перехват с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир.

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ВВС Великобритании подняли в небо шесть истребителей Typhoon для сопровождения российских самолётов. Об этом сообщило Минобороны Соединённого Королевства.

Истребители Typhoon… поднимались сегодня с авиабаз Лоссимут и Конингсби. Это был рутинный ответ на приближение к британскому воздушному пространству российских самолётов, и он был скоординирован с несколькими союзниками по НАТО, — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".

А пресс-службе базы Лоссимут назвали причиной взлёта истребителей то, что российские самолёты оказались "в зоне интересов Великобритании".

Британская сторона не уточнила количество российских самолётов, но, скорее всего, речь идёт о двух Ту-142, которые накануне выполнили полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана в преддверии начала учений НАТО в Норвегии. Пресс-служба Северного флота проинформировала о полёте и отметила, что он выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

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