Шесть британских истребителей подняли в небо из-за российских Ту-142

ВВС Великобритании подняли в небо шесть истребителей Typhoon для сопровождения российских самолётов. Об этом сообщило Минобороны Соединённого Королевства.

RAF Quick Reaction Alert (QRA) Typhoon aircraft launched today from @RAFLossiemouth and @RAFConingsby.



This was a routine response to Russian aircraft approaching UK air space and was coordinated with several other NATO allies.#WeAreNATO #SecuringTheSkies pic.twitter.com/NHYWIoXOCx — Royal Air Force (@RoyalAirForce) March 7, 2020

— Истребители Typhoon… поднимались сегодня с авиабаз Лоссимут и Конингсби. Это был рутинный ответ на приближение к британскому воздушному пространству российских самолётов, и он был скоординирован с несколькими союзниками по НАТО, — говорится в сообщении министерства в "Твиттере".

Quick Reaction Alert at RAF Lossiemouth and @RAFConingsby was scrambled today to intercept Russian long range aviation as it entered the UK's area of interest.



Read this thread 👇#SecuringTheSkies #WeAreNATO#QRA 1/4 pic.twitter.com/9CMgeggQMy — RAF Lossiemouth (@RAFLossiemouth) March 7, 2020

А пресс-службе базы Лоссимут назвали причиной взлёта истребителей то, что российские самолёты оказались "в зоне интересов Великобритании".

Британская сторона не уточнила количество российских самолётов, но, скорее всего, речь идёт о двух Ту-142, которые накануне выполнили полёты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана в преддверии начала учений НАТО в Норвегии. Пресс-служба Северного флота проинформировала о полёте и отметила, что он выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

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