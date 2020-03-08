Феминистки выступили против 8 Марта как праздника "женщин-цветочков"

Феминистка Анна Фёдорова выступила против 8 Марта как стереотипного праздника "женщин-цветочков" и напомнила об истинном значении Международного женского дня — борьбе за равноправие полов.
— В последние несколько лет всё больше женщин, и что важно, мужчин, вспоминают, что это не праздник женщин-цветочков, а день борьбы против половой дискриминации. Праздник уже частично вернул себе своё первоначальное значение, и через десять лет подрастёт поколение, которому все разговоры о том, что женщинам нужно цвести и пахнуть, но при этом накрывать на стол, будут казаться полной чушью, — заявила колумнист порталу Ura.ru.
По мнению Фёдоровой, чем больше политиков и медийных личностей будут напоминать о смысле 8 Марта, тем быстрее Россия откажется от стереотипов из прошлого. Она считает, что благодаря работе фемактивистов российские женщины начинают осознавать неправильность поздравлений с пожеланиями "сиять и быть украшениями офиса".
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